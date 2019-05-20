Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и МамаеваГазета.Ru 06:41

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новости08:18

Адвокат Мамаева: обмениваемся возражениями с прокуратурой

Чемпионат08:41

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском08:41

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Коммерсантъ09:04

Прокуратура уверена в сговоре Мамаева и Кокорина и просит изменить приговор

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Агентство Москва07:29

Апелляцию на приговор Кокорину рассмотрит Мосгорсуд

Телеканал 360°07:11
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Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

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Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль

Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

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Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
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Происшествия

В Новосибирской области школьники отравились неизвестным химикатом

В Новосибирской области дети массово отравились в школе неизвестным веществом.
Обновлено в 10:07
Происшествия

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Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

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Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.
Обновлено в 00:58
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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Наука

Пластик вредит фотосинтезирующим микробам

Можно сказать, что из-за веществ, которые содержатся в пластмассах, мы лишаем себя какой-то части кислорода.
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Зеленский задекларировал доходы и имущество

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Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
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Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
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В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
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Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
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Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
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Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
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О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
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Транспорт

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На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
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Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс

В ходе церемонии инаугурации новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет пытаться вернуть утраченные территории.
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

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Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа».
Обновлено в 08:22
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Максим Виторган расслабляется в компании актрисы Агнии Кузнецовой

Обновлено в 05:22
Общество

Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе

Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
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Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Обновлено вчера в 14:05
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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