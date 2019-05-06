Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах ПензыТАСС 12:25

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

Происшествия Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.

Кино Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Происшествия Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе "В районе дома 45 по Варшавскому шоссе столкнулись три автомобиля: два легковых и [автомобильный] кран, погиб один человек", - сказали в ведомстве.

Общество Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.

Происшествия Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.

Здоровье Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских решили пожениться Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кино Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.

Шоу-бизнес Александра Стриженова попала в ДТП с детьми Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Общество Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.

Политика В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.

Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Происшествия Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".

Экономика Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.