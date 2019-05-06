Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах ПензыТАСС 12:25
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.
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Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
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Происшествия
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Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
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Обновлено в 07:18
Происшествия
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Общество
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Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
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Обновлено в 16:23
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Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
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Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
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Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
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Обновлено в 05:19
Общество
Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов
В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Политика
В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ
Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
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Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
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Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Старт продаж Samsung Galaxy Fold отложен до второй половины 2019 года
В феврале 2019 года известной компанией Samsung был сделан анонс своего первого смартфона, который имел складной гибкий экран.
Обновлено в 06:18