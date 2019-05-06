Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах ПензыТАСС 12:25
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.
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Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Гаджеты
У смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собрат
Как теперь сообщают сетевые источники, у этой модели в скором времени может появиться менее дорогой собрат.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Общество
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Кино
Финал «Мстителей» установил новый рекорд по сборам
Заключительная часть фильма «Мстители: Финал» за 11 дней с момента выхода на киноэкраны собрал рекордные $2 млрд.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Стриженова с детьми попала в ДТП
Обновлено в 15:31
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»
К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено в 08:03
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика
Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников
Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено в 20:43
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Концепцию вертолета с электродвигателем начали разрабатывать в России
По полученной от источника информации, на первом этапе будет проработана концепция вертолетов с гибридной установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), а на втором этапе — с электродвигателем.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Экономика
Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Финансы
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Общество
Met Gala 2019: Леди Гага и другие звезды на балу Института костюма
Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры.
Обновлено в 17:59
Экономика
Правительство просубсидирует зеленые бонды
Первый выпуск зеленых рублевых бондов в РФ состоялся в декабре 2018 года: компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской бирже облигации на 1,1 млрд руб. с доходностью при размещении 9,76%.
Обновлено в 11:37
Экономика
Урон бюджету: Нарушения при госзаказе обошлись в 153 млрд рублей
В ведомстве оценили нарушения в 153 млрд рублей, однако эксперты уверены, что реальный ценник злоупотреблений в разы выше.
Обновлено в 19:14
Политика
Макрон заявил о значимости России для Совета Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом заявил, что организация нуждается в России, а российской сторона нуждается в СЕ, передает BFMTV.
Обновлено в 20:17
Политика
Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33