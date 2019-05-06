Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах ПензыТАСС 12:25

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.
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По требованию прокуратуры 20 школ Пензы запретили ученицам носить хиджабы

Медиазона13:16

Двадцать школ в Пензе установили запрет на ношение хиджабов

РИА Новости12:52

В 20 пензенских школах запретят носить хиджабы

ПензаСМИ10:23

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

ТАСС12:25

Пензенская прокуратура сообщила о запрете хиджабов в школах, а потом удалила новость

Дождь14:36

В 20 пензенских школах ученикам запретили носить хиджабы

Пенза-Пресс12:30

В 20 школах Пензы запретили ношение хиджабов

PenzaNews10:17
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Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

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Обновлено в 10:42
Гаджеты

У смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собрат

Как теперь сообщают сетевые источники, у этой модели в скором времени может появиться менее дорогой собрат.
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Происшествия

Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
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Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Общество

Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Кино

Финал «Мстителей» установил новый рекорд по сборам

Заключительная часть фильма «Мстители: Финал» за 11 дней с момента выхода на киноэкраны собрал рекордные $2 млрд.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Стриженова с детьми попала в ДТП

Обновлено в 15:31
Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»

К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Общество

Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов

Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено в 08:03
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика

Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено в 20:43
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

Концепцию вертолета с электродвигателем начали разрабатывать в России

По полученной от источника информации, на первом этапе будет проработана концепция вертолетов с гибридной установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), а на втором этапе — с электродвигателем.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

Обновлено в 12:37
Экономика

Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Финансы

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Общество

Met Gala 2019: Леди Гага и другие звезды на балу Института костюма

Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры.
Обновлено в 17:59
Экономика

Правительство просубсидирует зеленые бонды

Первый выпуск зеленых рублевых бондов в РФ состоялся в декабре 2018 года: компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской бирже облигации на 1,1 млрд руб. с доходностью при размещении 9,76%.
Обновлено в 11:37
Экономика

Урон бюджету: Нарушения при госзаказе обошлись в 153 млрд рублей

В ведомстве оценили нарушения в 153 млрд рублей, однако эксперты уверены, что реальный ценник злоупотреблений в разы выше.
Обновлено в 19:14
Политика

Макрон заявил о значимости России для Совета Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом заявил, что организация нуждается в России, а российской сторона нуждается в СЕ, передает BFMTV.
Обновлено в 20:17
Политика

Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
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