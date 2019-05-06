Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах ПензыТАСС 12:25
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.
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