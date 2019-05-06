Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах ПензыТАСС 12:25

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.
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По требованию прокуратуры 20 школ Пензы запретили ученицам носить хиджабы

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Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

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В 20 пензенских школах запретят носить хиджабы

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