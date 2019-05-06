Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах ПензыТАСС 12:25

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте региональной прокуратуры.
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По требованию прокуратуры 20 школ Пензы запретили ученицам носить хиджабы

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Пензенская прокуратура сообщила о запрете хиджабов в школах, а потом удалила новость

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В 20 пензенских школах ученикам запретили носить хиджабы

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Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

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РИА Новости12:52

В 20 пензенских школах запретят носить хиджабы

ПензаСМИ10:23

В 20 школах Пензы запретили ношение хиджабов

PenzaNews10:17
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Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
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Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск

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Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
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Кабмин РФ обсудит развитие рынка газомоторного топлива

Правительство РФ на заседании во вторник обсудит вопросы развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.
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«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту

6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Воспоминаниями о погибшем герое-бортпроводнике поделились его друзья

Обновлено в 05:35
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Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Рыбак при попытке словить корюшку упал с дамбы и погиб

Рыбаку, который упал накануне вечером с дамбы, было всего 32 года. Обычная рыбалка стала для молодого человека последней.
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Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
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Shelby представила спецверсию Mustang GT-S

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В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании

Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Украина предотвратила «теракт» российских спецслужб

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