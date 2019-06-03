Происшествия
Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификацияхРБК 09:41
«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
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Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Хоккей
«Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен хоккеистами
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика
Володин навестил Краснощекова в больнице Белграда
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию посетил российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, который находится в больнице Белграда.
Обновлено в 11:21
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Происшествия
СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 лет
Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились.
Обновлено в 07:27
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Общество
Жители блокадного Ленинграда получат дополнительные льготы
Изменения, внесенные в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, позволят получить социальную поддержку жителям блокадного Ленинграда в размере 3 тысячи рублей.
Обновлено в 13:44
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе большинства своих людей из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Здоровье
Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области
Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Башкирии в детском лагере умер подросток
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции
После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра
Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 куб. км воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Культура
BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником
Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36