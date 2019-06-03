Происшествия
Свидетеля по делу Захарченко обвинили в фальсификации доказательствПраво.ру вчера в 10:35
Следователи по материалам Генпрокуратуры возбудили уголовное дело в отношении Ивана Кожевникова – одного из фигурантов расследования против полковника Дмитрия Захарченко.
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с чего всё началось
Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования в отношении бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, — говорится на официальном сайте ведомства.News.ruвчера в 09:17
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Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик
Интерфаксвчера в 09:27
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