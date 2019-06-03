Свидетеля по делу Захарченко обвинили в фальсификации доказательствПраво.ру вчера в 10:35

с чего всё началось

Следователи по материалам Генпрокуратуры возбудили уголовное дело в отношении Ивана Кожевникова – одного из фигурантов расследования против полковника Дмитрия Захарченко.

Свидетеля по делу Захарченко обвинили в фальсификации доказательств

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