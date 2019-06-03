Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификацияхРБК 09:41

с чего всё началось

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

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