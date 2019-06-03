Происшествия
Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификацияхРБК 09:41
«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
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Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования в отношении бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, — говорится на официальном сайте ведомства.News.ru09:17
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