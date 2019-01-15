Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
РБК
04:52

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
РБК04:52

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У экс-главы Серпуховского района нашли имущество на 10 млрд рублей

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Нос13 января в 07:50

Чиновник из подмосковного Серпухова «заработал» 10 млрд. рублей

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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
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Китайский зонд «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луны, обеспечил проведение биологического эксперимента на спутнике Земли.
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Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
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Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
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Толстой назвал консультации с главой ПАСЕ содержательными

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Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде

Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
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Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 07:54
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США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей

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ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
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Предприниматели в России предложили ввести налог на выезд из страны.
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Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), приуроченную к заседанию наблюдательного совета организации.
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Топ-менеджер «Евросети» найден мертвым в Новой Москве

В Новой Москве найдено тело топ-менеджера «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
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Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
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В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок

Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
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Правоохранительные органы Абхазии ищут неизвестных, которые убили 41-летнего гражданина России.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк (ЦБ) и Министерство финансов проанализировали рынок денежных переводов физических лиц и заявили, что внутрибанковские межрегиональные комиссии недопустимы.
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