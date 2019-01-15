Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машиныРБК04:52
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
РБК04:52
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