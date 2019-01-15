Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
РБК
04:52

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
РБК04:52

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Нос13 января в 07:50
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Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры

Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко объявил о задержании 24-летнего мужчины без определенного места жительства за поджог здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
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Из московской квартиры спасли двоих истощенных детей

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Названа возможная причина подтопления станций метро в Москве

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Петербуржец взял врача скорой помощи в заложники, требуя вылечить мать

Сын пациентки требовал вылечить мать и отказался выпускать врача из квартиры. Медик смогла вызвать полицию, мужчину задержали.
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В Сети появилось видео, на котором две учительницы в одной из школ Набережных Челнов не пускают ученика в столовую.
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В Брянской области в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

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В ишимской школе во время уроков обрушился потолок

В Ишиме в Тюменской области во время занятий обвалился потолок в коридоре школы, которую давно собирались ремонтировать, но никак не могли найти деньги.
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В Краснодаре пьяный судья сбил девушку

Водитель иномарки в нетрезвом виде сбил девушку на пешеходном переходе, передает телеканал РЕН ТВ.
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