Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машиныРБК04:52
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
РБК04:52
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Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры
Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко объявил о задержании 24-летнего мужчины без определенного места жительства за поджог здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
Обновлено в 05:25
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Обновлено в 05:16
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
Правительство России в конце 2018 года согласовало дополнительные меры поддержки семей с детьми, взявших жильё в ипотеку.
Обновлено в 02:48
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:44
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Патрушев не исключил новых провокаций Украины против России
"Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
Обновлено в 07:16
Политика
В МИД КНР призвали США уважать право на участие в «Северном потоке-2»
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя письма посла США Ричарда Гренелла компаниям ФРГ, призвала все страны уважать право организаций участвовать в «Северном потоке — 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:07
Футбол
Петер Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех объявил о намерении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 06:57
Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Apple возродит плеер iPod touch
Компания Apple может разрабатывать новое, седьмое, поколение медиаплеера iPod touch.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе
Украинские радикалы устроили акцию возле здания российского генконсульства в Одессе в поддержку украинских моряков, суд над которыми проходит в Москве.
Обновлено в 06:31
Политика
Активность террористов в РФ за пять лет снизилась в 20 раз — Патрушев
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что активность боевиков различных террористических организаций за последние пять лет снизилась более чем в 20 раз.
Обновлено в 07:10
Экономика
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности населения
Как отметила Голикова, по данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.
Обновлено в 02:20
Общество
Госдума поддержала меры против перекупщиков билетов
Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Иностранца приговорили к смертной казни в Китае
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Экономика
Правительство разработает новые подходы к оценке бедности
Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
Обновлено в 03:03
Общество
В Госдуме предложили разработать единый стандарт фасовки яиц
Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов.
Обновлено в 04:30
Спорт
IBU подтвердил перенос мужского спринта на этапе КМ в Рупольдинге
Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил перенос мужской спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей
Обновлено в 03:58
Происшествия
На юго-востоке Москвы из-за провала грунта перекрыта Ферганская улица
Движение по Ферганской улице на юго-востоке Москвы перекрыто из-за провала грунта, сообщает ЦОДД.
Обновлено в 03:31