Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева
Газета.Ru
12:54

Прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Росбалт".
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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