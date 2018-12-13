Прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Росбалт".

Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

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