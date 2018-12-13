Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева
Газета.Ru
12:54

Прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Росбалт".
Газета.Ru12:54

Подробнее о событии

Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина

RT на русском14:30

Прокуратура выявила нарушения в деле футболиста Павла Мамаева

Комсомольская правда13:26

Прокуратура нашла серьезные нарушения в деле Кокорина и Мамаева

Вести.Ru12:56

Прокуратура нашла нарушения в работе следователей по делу Кокорина и Мамаева

Дождь15:21

Адвокат Мамаева: фактически следствие обманывает суд

Чемпионат11:56

Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Газета.Ru12:54

Адвокат: оснований для содержания Мамаева и Кокорина под стражей нет

РИА Новости10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия

Полицейские ликвидировали подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на полицейские источники.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Гитарист Зинчук попал в больницу после ДТП

Обновлено в 15:01
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в банном комплексе аквапарка

Обновлено в 16:50
Происшествия

По факту крушения поездов в Турции задержаны три человека

Полиция задержала трех сотрудников "Государственных железных дорог Турции" в рамках расследования дела о сходе с рельсов скоростного поезда в Анкаре, передает агентство Anadolu.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда

Обновлено в 14:20
Происшествия

Мужчина ранил ножом женщину в московском магазине

Женщина ранена неизвестным в одном из столичных магазинов. Неизвестный нанес ей удар ножом в шею и скрылся с места происшествия.
Обновлено в 15:31
Происшествия

На территории газонаполнительной станции в Венесуэле прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в четверг на территории газонаполнительной станции в штате Миранда в Венесуэле, рядом со столицей страны.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли четыре человека

В Курской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Армия Израиля блокировала столицу Палестины

Израильская армия блокировала фактическую столицу Палестины Рамаллах.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Волгограде водитель сбил на переходе троих подростков и скрылся

В Красноармейском районе Волгограда автомобиль Renault Logan сбил на пешеходном перекрестке троих 16-летних подростков и скрылся с места ДТП.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Установлены личности бросивших гранату в полицейских в Назрани

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

ФСБ задержала группу финансировавших ИГ россиян

Обновлено в 03:00
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в Петербургский университет гражданской авиации

Сотрудники регионального управления ФСБ и полиции пришли в вуз и к поставщику оборудования в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве.
Обновлено в 12:55
Происшествия

«Скорая» увезла пострадавших в «перевернутом» ДТП на Богатырском

Другие уверены, что не обязательно иметь огромную скорость, чтобы перевернуть машину.
Обновлено в 16:45
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное