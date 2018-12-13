Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева
Газета.Ru
12:54

Прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Росбалт".
Газета.Ru12:54

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Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина

RT на русском14:30

Прокуратура выявила нарушения в деле футболиста Павла Мамаева

Комсомольская правда13:26

Прокуратура нашла серьезные нарушения в деле Кокорина и Мамаева

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Прокуратура нашла нарушения в работе следователей по делу Кокорина и Мамаева

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Адвокат Мамаева: фактически следствие обманывает суд

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Газета.Ru12:54

Адвокат: оснований для содержания Мамаева и Кокорина под стражей нет

РИА Новости10:52
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Происшествия

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка

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Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП

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В Санкт-Петербурге произошёл пожар в банном комплексе аквапарка, расположенном в торговом центре «Питерлэнд».
Обновлено в 16:49
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Три человека задержаны после крушения скоростного поезда в Анкаре

Полиция задержала трех человек в рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре. Об этом сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда

Обновлено в 14:20
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Охранника магазина зарезали из-за трех бутылок водки

В Москве мужчина нанес ножевые ранения охраннику при попытке украсть три бутылки водки.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Курском

Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП в Курской области.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В Венесуэле прогремел взрыв, двое погибших

Взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда (Венесуэла) прогремел 13 декабря, пишет газета National.
Обновлено в 16:47
Происшествия

ФСБ провела обыски в Университете гражданской авиации в Петербурге

Как рассказал источник "Коммерсанта", также сообщивший об обысках в университете, сумма ущерба от возможного мошенничества при исполнении контракта может составить около 350 млн руб. Как сообщает ТАСС, обыски прошли и в фирме НИТА, которая поставляет в том числе оборудование для ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в России".
Обновлено в 14:09
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Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство

Савеловский районный суд столицы приговорил к 12 годам лишения свободы певца Александра Ермака, признанного виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "Убийство" и "Кража с причинением значительного ущерба потерпевшему".
Обновлено в 09:46
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Израиль заблокировал фактическую столицу Палестины

Обновлено в 07:28
Происшествия

Полиция ищет водителя, сбившего трех подростков в Волгограде

План "Перехват" объявили в Волгограде из-за водителя, который сбил трех подростков на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 11:52
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На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине

В городе Губкинский трехлетний мальчик залез в стиральную машинку и погиб.
Обновлено в 08:07
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Напавшего на школу в Перми подростка попросили посадить на десять лет

Гособвинение просит Пермский суд заключить в воспитательную колонию на 9 лет и 10 месяцев одного из подростков, обвиняемых в нападении на пермскую школу.
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Из шахты краснодарской многоэтажки достали полуголого «шахтера»

В Краснодаре мужчина залез в вентиляционную шахту многоквартирного дома, спустился по ней на 16 этажей и остался жив.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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