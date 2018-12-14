Политика
Прокуратура начала расследовать растраты средств на инаугурацию Трампа
Прокуратура начала расследовать растраты средств на инаугурацию ТрампаРоссийская газета19:05
В США прокуратура инициировала расследование дела о растрате средств на инаугурацию президента Дональда Трампа.
Российская газета19:05
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Политика
Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
"Нужно добиться снижения эскалации" Большинство стран ЕС считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза.
Обновлено в 19:25
Политика
Мария Бутина частично признала вину
Обновлено в 17:09
Политика
Сенат США может официально осудить саудовского принца по делу Хашукджи
Сенат США может официально осудить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле.
Обновлено 11 декабря в 08:29
Армия и оружие
У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов
Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.
Обновлено в 19:55
Политика
Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток
Обновлено в 12:04
Политика
Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь
По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.
Обновлено в 07:54
Политика
В Киеве намерены демонтировать памятник Суворову
Обновлено в 17:03
Политика
УПЦ получит автокефалию 6 января
Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Политика
США надеются на расширение сотрудничества с Казахстаном
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти рассчитывают расширить сотрудничество с Казахстаном во блага народов двух стран.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
Мадуро приказал армии Венесуэлы быть в максимальной готовности
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вооружённым силам страны находиться в максимальной степени готовности.
Обновлено в 17:53
Политика
Тимошенко заявила о готовности к переговорам с Путиным о Донбассе
Обновлено в 18:45
Политика
Трамп заявил об отсутствии незаконных указаний Коэну
Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал незаконных указаний своему бывшему адвокату Майклу Коэну.
Обновлено в 18:27
Политика
Депутат Рады объяснил, почему Евросоюз обманул Украину
Европейский союз при заключении торговых договоров обманул Киев, ограничив украинский экспорт и не дав стране создать конкурентоспособную промышленность, об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
Обновлено в 17:36
Политика
Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке
В ходе речи в фонде Heritage Болтон указал, что Россия и Китай своими хищническими действиями угрожают финансовой независимости стран Африки и американским национальным интересам, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:46
Политика
Еврокомиссия опубликует 19 декабря всю информацию на случай Brexit без соглашения с Британией
По словам Юнкера, премьер-министр Тереза Мэй борется за одобрение парламентом соглашения о выходе из ЕС, но Евросоюз не видит результатов.
Обновлено в 19:05