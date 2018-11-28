Происшествия

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-26 в НАО
ТАСС
10:21

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-26 в Ненецком автономном округе, в результате которой погиб командир воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
ТАСС10:21

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В Ненецком автономном округе при посадке Ми-26 погиб человек

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