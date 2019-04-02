Происшествия

Прокуратура начала проверку после взрыва в военной академии ПетербургаИзвестия 09:15

Военная прокуратура начала проверку по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).
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Взрывом в академии Можайского занялась военная прокуратура

РБК09:02

После взрыва в академии Можайского начали проверку

Мойка7809:44

После взрыва в Академии Можайского военная прокуратура проводит проверку

78.ru09:21

«Обязан выявлять, анализировать и прогнозировать». После взрыва прокуратура ракетных войск проверит стратегию бдительности в Можайке

Фонтанка.Ру14:56

Военная прокуратура начала проверку по факту происшествия в академии им. Можайского

ТАСС08:56

Военная прокуратура начала проверку после инцидента в академии имени Можайского

Телеканал Санкт-Петербург09:09

Военная прокуратура взяла на контроль взрыв в Академии Можайского

Петербургский дневник08:56
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Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

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