Происшествия
Прокуратура начала проверку после взрыва в военной академии ПетербургаИзвестия 09:15
Военная прокуратура начала проверку по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).
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Военная прокуратура начала проверку после инцидента в академии имени Можайского
Телеканал Санкт-Петербург09:09
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