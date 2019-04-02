Происшествия

Прокуратура начала проверку после взрыва в военной академии ПетербургаИзвестия 09:15

Военная прокуратура начала проверку по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).
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Взрывом в академии Можайского занялась военная прокуратура

РБК09:02

После взрыва в академии Можайского начали проверку

Мойка7809:44

После взрыва в Академии Можайского военная прокуратура проводит проверку

78.ru09:21

«Обязан выявлять, анализировать и прогнозировать». После взрыва прокуратура ракетных войск проверит стратегию бдительности в Можайке

Фонтанка.Ру14:56

Военная прокуратура начала проверку по факту происшествия в академии им. Можайского

ТАСС08:56

Военная прокуратура начала проверку после инцидента в академии имени Можайского

Телеканал Санкт-Петербург09:09

Военная прокуратура взяла на контроль взрыв в Академии Можайского

Петербургский дневник08:56
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Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее

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В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
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Пожар произошел в детском лагере «Океан» в Хабаровском крае

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Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
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Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
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Авто

Дизельный Volkswagen Tiguan вернулся в Россию

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Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Дельфинотерапию могут запретить

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
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Ford начал распродажу автомобилей в России

Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Общество

Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы

Обновлено в 16:08
Политика

Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией

Как уточняется, американский лидер выразил надежду на то, что Россия не будет представлять угрозу безопасности США и у Вашингтона получится наладить отношения не только с Москвой и Пекином, но и с другими странами.
Обновлено в 16:49
Авто

Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Обновлено в 13:29
Футбол

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR

В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Политика

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Обновлено в 06:12
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Авто

Тюнинг-ателье Overfinch представило очень черный Range Rover

Британская премиальная версия Range Rover теперь оснащена карбоновым обвесом и капотом, а также декорирована «дробленным карбоном».
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
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МЮ в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» из-за автогола Смоллинга

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Здоровье

Беглов пообещал улучшить сферу здравоохранения в Петербурге

В программе «Губернаторский эфир» на радио «Россия» врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, какие изменения планируется ввести в сфере здравоохранения в городе.
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Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева

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В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
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