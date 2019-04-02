Прокуратура начала проверку после взрыва в военной академии ПетербургаИзвестия 09:15

Военная прокуратура начала проверку по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

Прокуратура начала проверку после взрыва в военной академии Петербурга

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