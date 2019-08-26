Здоровье
РИА НовостиПрокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
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Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:07
с чего всё началось
Как он написал на своей странице в соцсети Instagram, для этого глава региона вызвал из отпуска министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.Znak.com08:39
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Один из шести уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле отозвал заявление об уходе
Эхо Москвы - Екатеринбург06:50
Кремль не собирается вмешиваться в скандал с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле
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