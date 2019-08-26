с чего всё началось

Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

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