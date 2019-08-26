Здоровье
РБКПрокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. Сотрудники прокуратуры отправятся в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий 28 августа.
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Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:07
с чего всё началось
Как он написал на своей странице в соцсети Instagram, для этого глава региона вызвал из отпуска министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.Znak.com08:39
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Один из шести уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле отозвал заявление об уходе
Эхо Москвы - Екатеринбург06:50
Кремль не собирается вмешиваться в скандал с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле
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