с чего всё началось

Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.

Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. Сотрудники прокуратуры отправятся в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий 28 августа.

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

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