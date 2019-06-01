Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в ШереметьевоРИА Новости 02 июня в 06:02

Ранее в пресс-службе аэропорта рассказали, что в Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов, это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом отмечалось, что система обработки и транспортировка багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме.

Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в Шереметьево

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