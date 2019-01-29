Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана ГуайдоREGNUM 11:59

с чего всё началось

Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Об этом 29 января сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передаёт телеканал Telesur.

Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо

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