Прокуратура в Японии выдала ордер на повторный арест главы Renault Карлоса Гона. Теперь его заподозрили в «нарушении доверия», сообщает NHK. По информации телеканала, господин Гон мог переписать на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более $16 млн.

Прокуратура выдала ордер на арест Карлоса Гона по новым обвинениям

Происшествия Происшествия МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В Министерстве внутренних дел предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.

Происшествия Происшествия На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5, передает РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал геофизической службы РАН.

Происшествия Происшествия В полиции прокомментировали инцидент с дронами в аэропорту Лондона В полиции графства Сассекс прокомментировали инцидент с беспилотниками в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве на шахте в Чехии достигло пяти человек

Происшествия Происшествия В Германии один человек погиб при наезде машины на остановку Женщина 88 лет скончалась на западе Германии в результате наезда автомобиля на остановку автобуса, еще шесть человек в возрасте от 16 до 67 лет ранены, заявили в полиции города Реклингхаузен.

Происшествия Происшествия В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник Ученик девятого класса умер на уроке физкультуры в одной из школ Дербента.

Происшествия Происшествия В США три человека погибли при падении самолета на футбольное поле По данным газеты, самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Происшествия Происшествия Пьяная модель устроила ДТП с тремя машинами на Рублевке Начинающая модель Анна Лицова устроила массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

Происшествия Происшествия Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути Питер Шериф, который был другом братьев Куаши, напавших на редакцию французского еженедельника Charlie Hebdo, арестован в Джибути.

Происшествия Происшествия В Каспийском море тонет иранское торговое судно Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.

Происшествия Происшествия В Москве при пожаре погибли двое детей

Происшествия Происшествия В Ейске МиГ-29 уронил топливные баки при взлете Истребитель МиГ-29 сбросил дополнительные подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Происшествия Происшествия Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток 19 декабря 58-летний сотрудник больницы воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток, находящихся в послеоперационной палате, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, а третью изнасиловал.

Происшествия Происшествия Более 40 человек эвакуировали из загоревшегося отеля в Финляндии Пожар в финском отеле "Исо-Сюёте" прервал сон более 40 гостей. Им пришлось быстро покинуть свои номера.