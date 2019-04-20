Политика
Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободыРИА Новости вчера в 22:53
"Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации", - говорится там. Дело Бутиной Бутину задержали в 2018 году.
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Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Вести.Ruвчера в 22:12
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