Политика

Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободыРИА Новости вчера в 22:53

"Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации", - говорится там. Дело Бутиной Бутину задержали в 2018 году.
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В США Прокуроры потребовали для Бутиной полтора года заключения

Интерфакс00:20

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

ТАССвчера в 21:38

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

РБКвчера в 22:43

Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Вести.Ruвчера в 22:12

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

RT на русскомвчера в 21:58

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Коммерсантъвчера в 21:48

Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы

РИА Новостивчера в 22:53
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В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
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В Москве полицейские устроили массовую драку

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Общество

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Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
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Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

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СМИ сообщили об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

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В США умерла исследовательница потусторонней жизни

Обновлено в 05:53
Происшествия

Активистов «Весны» задержали на акции против военного призыва

В субботу, 20 апреля, у военкомата на Воскресенской набережной во время акции против военного призыва задержали активистов движения «Весна».
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Первое поражение Евсеева. Как «Уфа» сыграла с «Арсеналом»

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Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

Обновлено в 08:52
Происшествия

В Забайкалье потушили все природные пожары

Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
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Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света

«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
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Футбол

Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
Обновлено в 09:10
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
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Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

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Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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«Донбасс» получил премию украинской киноакадемии

Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил премию украинской киноакадемии "Золотая юла" как лучший фильм.
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Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
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