Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключенияRT на русском вчера в 21:58

Прокуратура США рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы

РИА Новостивчера в 22:53

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

РБКвчера в 22:43

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Коммерсантъвчера в 21:48

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

RT на русскомвчера в 21:58

Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры

Московский Комсомолецвчера в 21:54

Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Вести.Ruвчера в 22:12

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

ТАССвчера в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия

Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Мадуро: Санкции США против Венесуэлы нарушают международное право

Нарушением международного права назвал санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы президент страны Николас Мадуро.
Обновлено 17 апреля в 21:38
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Транспорт

ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права

В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия

AP: бури на юге США привели к гибели пяти человек

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Забайкалье 289 человек потеряли имущество из-за пожаров 19 апреля

Огнём уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Кино

Назван худший персонаж из «Мстителей»

На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено вчера в 13:34
Гаджеты

ASUS ушла с рынка Android-планшетов

Если верить инсайдерской информации, марка планшетов ASUS ZenPad уходит в историю С одной стороны, уход ASUS с рынка планшетных компьютеров неожиданный, с другой — закономерный.
Обновлено вчера в 16:21
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство

Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено 18 апреля в 06:42
Технологии

Boston Dynamics назвала дату массового производства SpotMini

Обновлено вчера в 03:50
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте

Обновлено вчера в 22:56
Политика

Посольство России в США опубликовало свой доклад

В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпркурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
Обновлено вчера в 22:34
Космос

Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников

Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Авто

Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan

Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 14:06
Музыка

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Перед зрителями юная звезда выступила с песней Юлией Началовой «Герой не моего романа», чем растрогала слушателей.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Огнеборцы выехали в село Верх-Тасуркай

Огнеборцы пожарной части ГУ Забайкалпожспас посёлка Кличка Приаргунского района выехали в село Верх-Тасуркай, чтобы защитить его от степного пожара.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено вчера в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное