Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключенияRT на русском вчера в 21:58
Прокуратура США рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
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Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры
Московский Комсомолецвчера в 21:54
Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Вести.Ruвчера в 22:12
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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
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Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
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Технологии
Boston Dynamics назвала дату массового производства SpotMini
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Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
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Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
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Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
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Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского
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Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
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