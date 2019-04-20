Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключенияТАСС вчера в 21:38

Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом свидетельствуют документы, направленные в пятницу прокуратурой США в суд по делу Бутиной.
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Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы

РИА Новостивчера в 22:53

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

РБКвчера в 22:43

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

ТАССвчера в 21:38

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

RT на русскомвчера в 21:58

Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры

Московский Комсомолецвчера в 21:54

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Коммерсантъвчера в 21:48

Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Вести.Ruвчера в 22:12
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Политика

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Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
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Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ

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Из-за степных пожаров в Забайкалье за день сгорело около 90 домов

В Забайкальском крае из-за степных пожаров за день сгорело 87 домов, в больницы попали восемь человек.
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В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
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Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского

Петр Порошенко созвонился с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 22:38
Авто

В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.
Обновлено 18 апреля в 10:13
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
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При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

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Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
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Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
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Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
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Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует Зенит.
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В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
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Новейший российский представительский кабриолет "Аурус" впервые показали без защитных чехлов.
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Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
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В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено вчера в 10:09
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