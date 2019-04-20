Политика
Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыИзвестия вчера в 22:31
Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы прокуратуры. «Рекомендуем приговорить Бутину к 18 месяцам заключения», — говорится в сообщении.
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Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры
Московский Комсомолецвчера в 21:54
Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Вести.Ruвчера в 22:12
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