Политика

Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыИзвестия вчера в 22:31

Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы прокуратуры. «Рекомендуем приговорить Бутину к 18 месяцам заключения», — говорится в сообщении.
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ТАССвчера в 21:38
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