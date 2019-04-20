Прокуратура США просит для Бутиной 1,5 года тюрьмыАлтапресс 07:06

В документах суда говорится, что «Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации».

Прокуратура США просит для Бутиной 1,5 года тюрьмы

Политика Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Россия "разберется сама" в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла РФ в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.

Происшествия Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.

Происшествия В США две школьницы задержаны за планы совершить серию убийств Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.

Происшествия В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Наука Ученые назвали способ избежать слабоумия В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Общество В ОАЭ заложили камень в основание первого индуистского храма Торжественная церемония закладки камня в основание первого индуистского храма в ОАЭ состоялась в Абу-Даби, сообщает в субботу эмиратское издание The National.

Экономика В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.

Хоккей Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.

Политика Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Политика Лукашенко заявил, что у Белоруссии будут тёплые отношения с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Киева останутся добрые отношения независимо от того, кто победит во втором туре президентских выборов на Украине — Пётр Порошенко или Владимир Зеленский.

Политика Раздача денег массовке Порошенко попала на видео В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Происшествия В ДТП в Казахстане погибли граждане Узбекистана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что погибшие в ДТП на трассе Алматы—Ташкент являлись гражданами Узбекистана.

Происшествия Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).

Шоу-бизнес Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев» Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.