Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу АссанжаИзвестия 06:50
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.
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Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
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В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
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Спорт
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
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Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
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