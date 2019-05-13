Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу АссанжаИзвестия 06:50

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат прокомментировал возобновление расследования по делу Ассанжа

РИА Новости14:21

«Всё, что касается Ассанжа, политизировано»: главред WikiLeaks о возобновлении шведского дела об изнасиловании

RT на русском11:38

В WikiLeaks заявили, что Ассанж сможет очистить свое имя благодаря расследованию в Швеции

Интерфакс07:00

Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа

РБК06:10

В Швеции возобновили расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании

Коммерсантъ05:58

Швеция возобновила расследование дела о секс-скандале Ассанжа

Газета.Ru07:02

WikiLeaks утверждает, что на Швецию оказали давление для возобновления дела против Ассанжа

ТАСС07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности участившиеся нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Арабской Республике.
Обновлено в 17:05
Авто

Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам

Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Авто

Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок

Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Политика

Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Космос

Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается

Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших

«Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.
Обновлено в 16:56
Авто

Hyundai Nexo подешевеет на треть

Компания Bosch придумала, как сократить стоимость водородных автомобилей.
Обновлено в 15:08
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Обновлено в 07:59
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Политика

Бывший замминистра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией

Бывшего замминистра финансов Китая Чжан Шаочуня приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 млн юаней ($882 тыс.).
Обновлено в 10:23
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Финансы

«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%, прибыль – на 62%

Компания "Роснефть" в первом квартале 2019 года увеличила выручку в рублевом выражении по сравнению с тем же периодом 2018 года на 20,6% - до 2 трлн 77 млрд руб. В квартальном выражении показатель снизился на 4,1%, что связано с падением цен на нефть и нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынке.
Обновлено в 11:41
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом

По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Политика

Умер британский журналист Брайан Уолден

В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Футбол

Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное