Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу АссанжаИзвестия 06:50
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.
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Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, в частности участившиеся нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Арабской Республике.
Обновлено в 17:05
Авто
Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам
Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Космос
Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается
Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших
«Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.
Обновлено в 16:56
Авто
Hyundai Nexo подешевеет на треть
Компания Bosch придумала, как сократить стоимость водородных автомобилей.
Обновлено в 15:08
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Бывший замминистра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией
Бывшего замминистра финансов Китая Чжан Шаочуня приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 млн юаней ($882 тыс.).
Обновлено в 10:23
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Финансы
«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%, прибыль – на 62%
Компания "Роснефть" в первом квартале 2019 года увеличила выручку в рублевом выражении по сравнению с тем же периодом 2018 года на 20,6% - до 2 трлн 77 млрд руб. В квартальном выражении показатель снизился на 4,1%, что связано с падением цен на нефть и нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынке.
Обновлено в 11:41
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом
По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Футбол
Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28