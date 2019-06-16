Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера УсатогоИнтерфакс 14:21

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
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Молдавский оппозиционер Усатый сообщил об отмене ордера на его арест

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Газета.Ru08:19
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Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
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Ренато Усатый
Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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