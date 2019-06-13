Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человекаRT на русском 05:02
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
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Футбол
«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева
Обновлено в 08:39
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Авто
Lexus построил летающий автомобиль для новых «Людей в черном»
Летающий Lexus QZ 618 Galactic Enforcer представляет собой обновлённое купе Lexus RC F. После нажатия специальной кнопки автомобиль превращается в космолёт и благодаря технологии Quasar Power Source, может переместиться в любую точку вселенной за считанные секунды.
Обновлено в 01:05
Футбол
Ферлан Менди: «Зидан поможет мне прогрессировать в „Реале“»
Защитник сборной Франции Ферлан Менди поделился эмоциями после подписания долгосрочного контракта с мадридским «Реалом».
Обновлено в 02:45
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Общество
Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей
В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта
"Суд обязал кабинет министров признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий", - приводит издание цитату из приговора.
Обновлено в 10:14
Общество
Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России
В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Футбол
«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»
Обновлено в 04:44
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Политика
Дуда рассказал об отношениях России и Польши
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Россия предложила Украине газ по сниженной цене
Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.
Обновлено в 10:44
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Экономика
В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Происшествия
Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.
Обновлено в 10:17
Авто
Subaru анонсировала особую версию кроссовера XV для России
Toyota и Subaru нашли очередной повод слиться в творческом союзе В интерьере появятся декоративные накладки на порогах и в багажнике, особые коврики и вышивка со словом Tokyo на подголовниках передних сидений.
Обновлено в 10:21
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Футбол
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»
Новым главным тренером «Вест Бромвича» назначен Славен Билич.
Обновлено в 08:26
Общество
Все достроенные за Urban Group дома поставлены на кадастровый учет
"Дольщики всех пяти домов, достроенных Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства за обанкротившейся компанией Urban Group, могут начать оформлять права собственности на принятые помещения", - сообщается в нем. На кадастровый учет поставлен дом 6 в ЖК "Митино О2", а также дом 7 в ЖК "Опалиха О3", дом 7 в ЖК "Видный город" и дома 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".
Обновлено в 10:35
Спорт
Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за серьёзных травм
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37