Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человекаRT на русском 05:02
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
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с чего всё началось
Адвокат Сергея Цапка Умалат Сайгитов прокомментировал телеканалу «360» слухи о внезапном «воскрешении» своего подзащитного, официально умершего в 2014 году.Рамблер06:05
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Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание
Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
Обновлено в 07:28
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска
Больше сорока солдат ВСУ из 14-й бригады в Луганщине не вернулись из отпусков.
Обновлено в 11:44
Общество
Петербуржец отсудил 23 млн у «дочки» Amazon и других компаний
Суд удовлетворил их частично, постановив признать программиста автором программы и взыскать с «Интервим» и Veeam Software Group GmbH в общей сложности 23 млн рублей, а также запретить этим компаниям использовать программу любым способом.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу
Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Авто
У нового Ford Explorer ST шины Michelin от Mercedes
Дополнен автомобиль набором высокопроизводительных летних шин Michelin Latitude Sport 3, предлагаемых в качестве опции для Explorer ST.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею
Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Общество
Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД
12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Футбол
«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева
Обновлено в 08:39
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Культура
Запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике
Сотрудники Национальной звуковой библиотеки Мексики обнаружили в своих архивах единственную запись голоса культовой художницы Фриды Кало.
Обновлено в 12:11
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Общество
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента
В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Экономика
Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне
Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее.
Обновлено в 09:52
Политика
Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Общество
При раскопках на Вайнера археологи нашли старинные монеты, ножи и кольца. Фото
На улице Вайнера, где собираются строить «Эрмитаж-Урал», археологи нашли много старинных вещей при раскопках.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Более 50 детей умерли в Индии из-за плодов личи
Обновлено в 04:57
Футбол
Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам
Обновлено в 11:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21