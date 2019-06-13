Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человекаRT на русском 05:02

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
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с чего всё началось
Адвокат Сергея Цапка Умалат Сайгитов прокомментировал
 телеканалу «360» слухи о внезапном «воскрешении» своего подзащитного, официально умершего в 2014 году.
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В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
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Сергей Викторович Цапок
Лидер организованной преступной группировки в России, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в Кущёвском районе Краснодарского края.
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