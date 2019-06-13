Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человекаRT на русском 05:02

с чего всё началось

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Шоу-бизнес Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.

Политика Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Петербуржец отсудил 23 млн у «дочки» Amazon и других компаний Суд удовлетворил их частично, постановив признать программиста автором программы и взыскать с «Интервим» и Veeam Software Group GmbH в общей сложности 23 млн рублей, а также запретить этим компаниям использовать программу любым способом.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Происшествия Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.

Авто У нового Ford Explorer ST шины Michelin от Mercedes Дополнен автомобиль набором высокопроизводительных летних шин Michelin Latitude Sport 3, предлагаемых в качестве опции для Explorer ST.

Происшествия Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.

Общество Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД 12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».

Политика Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Наука В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.

Культура Запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике Сотрудники Национальной звуковой библиотеки Мексики обнаружили в своих архивах единственную запись голоса культовой художницы Фриды Кало.

Общество В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.

Происшествия Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Экономика Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее.

Политика Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.

Шоу-бизнес СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.