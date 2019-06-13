Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человекаRT на русском 05:02

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
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Прокуратура Кубани рассказала, кого в Сочи приняли за Сергея Цапка

Краснодарские известия06:40

«Воскресший» в Сочи Цапок оказался беглым преступником

Блокнот Краснодар08:51

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

РИА Новости04:37

Прокуратура: Человек на фото аварии в Сочи - не воскресший Цапок, а вор в розыске

КП - Кубань05:02

Установлена личность «воскресшего» главаря банды Цапков

URA.Ru04:47

Прокуратура: «воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске

ТК Звезда05:38

Прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Газета.Ru06:51
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Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Футбол

«Зенит» поздравил Заболотного с днем рождения

В петербургском футбольном клубе «Зенит» поздравили с днем рождения своего нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Политика

Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне

Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Энергетика

Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 08:17
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Политика

В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

Россия выступает против скоропалительных выводов относительно инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе и призывает спокойно разобраться в ситуации.
Обновлено в 08:02
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Авто

Назвали сроки появления новой Lada 4x4

Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Общество

Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Политика

Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Общество

В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост

Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Общество

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке

В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Здоровье

Россельхознадзор нашел антибиотики в воронежской колбасе

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сообщает, что в колбасе «Старомосковской» мясоперерабатывающего заводе «Масловские колбасы» выявлено превышение содержания остаточных антибиотиков тетрациклиновой группы.
Обновлено в 04:17
Авто

Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей

По данным портала "Китайские автомобили", производитель принял решение о старте целого ряда акций на новинку, включая снижение цены на 20 тысяч рублей для первых 777 покупателей, программу Трейд-Ин с дисконтом в 150 тысяч рублей и компенсацию стоимости КАСКО в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Экономика

Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу

Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
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Сергей Викторович Цапок
Лидер организованной преступной группировки в России, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в Кущёвском районе Краснодарского края.
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