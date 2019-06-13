Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человекаRT на русском 05:02
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
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Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Зенит» поздравил Заболотного с днем рождения
В петербургском футбольном клубе «Зенит» поздравили с днем рождения своего нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Политика
Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне
Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 08:17
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Политика
В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Россия выступает против скоропалительных выводов относительно инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе и призывает спокойно разобраться в ситуации.
Обновлено в 08:02
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Авто
Назвали сроки появления новой Lada 4x4
Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Общество
Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Политика
Медведев раскритиковал траты Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Общество
В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост
Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Общество
Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке
В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Здоровье
Россельхознадзор нашел антибиотики в воронежской колбасе
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сообщает, что в колбасе «Старомосковской» мясоперерабатывающего заводе «Масловские колбасы» выявлено превышение содержания остаточных антибиотиков тетрациклиновой группы.
Обновлено в 04:17
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
По данным портала "Китайские автомобили", производитель принял решение о старте целого ряда акций на новинку, включая снижение цены на 20 тысяч рублей для первых 777 покупателей, программу Трейд-Ин с дисконтом в 150 тысяч рублей и компенсацию стоимости КАСКО в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Экономика
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ
По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28