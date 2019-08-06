с чего всё началось

Антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать в суд на допрос в качестве подозреваемого миллиардера Михаила Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской компании Zed WorldWide, занимающейся компьютерными и мобильными технологиями. Об этом сообщает газета El Pais.

Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допрос

Политика Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.

Финансы Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие".

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Армия и оружие В небе над Сирией заметили поврежденный F-22 В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией.

Политика Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Происшествия Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.

Политика Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Кино Как убийство Шэрон Тейт изменило США Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.

Экономика Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Происшествия В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Здоровье Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком 28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.

Политика МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече "Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Происшествия Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.

Политика Суд назначил лингвистическую экспертизу заявлений Медведчука и Бойко Шевченковский районный суд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы выступлений в России членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, передает RT.

Армия и оружие Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Технологии Соцсеть «ВКонтакте»начала в тестовом режиме скрывать число лайков Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия счетчиков "лайков" и репостов под постами пользователей.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».