Экономика
Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допросДождь вчера в 17:05
Антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать в суд на допрос в качестве подозреваемого миллиардера Михаила Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской компании Zed WorldWide, занимающейся компьютерными и мобильными технологиями. Об этом сообщает газета El Pais.
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Испанская прокуратура направила запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде, пишет газета El Pais.РБКвчера в 20:29
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Испанская прокуратура вызвала на допрос российского бизнесмена Михаила Фридмана
Эхо Москвывчера в 19:04
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Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.
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Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
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Как убийство Шэрон Тейт изменило США
Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
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В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой
В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
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28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
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МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
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Украина надеется на белорусское топливо
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Суд назначил лингвистическую экспертизу заявлений Медведчука и Бойко
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Обновлено в 10:48
Наука
Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли
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Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
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Соцсеть «ВКонтакте»начала в тестовом режиме скрывать число лайков
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Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
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В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30
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«Зенит» переиграл «Барселону» в матче молодежных команд
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