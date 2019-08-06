с чего всё началось

Антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать в суд на допрос в качестве подозреваемого миллиардера Михаила Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской компании Zed WorldWide, занимающейся компьютерными и мобильными технологиями. Об этом сообщает газета El Pais.

Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допрос

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