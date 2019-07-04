с чего всё началось

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе назвал беспорядки на митинге возле здания парламента в Тбилиси 20-21 июня частью плана по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Экономика Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.

Общество Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.

Происшествия В США задержали трёх человек за сожжение американского флага В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.

Авто Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Политика Депутаты хотели поставить прошлогоднему бюджету «неуд», но не смогли Сахалинская областная дума завершила обсуждение прошлогоднего бюджета и окончательно одобрила его исполнение во втором чтении.

Политика Посла Венгрии вызвали в МИД Украины Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Шоу-бизнес Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.

Наука Библейские филистимляне оказались потомками европейцев Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Авто Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Здоровье Минздрав предложил проверять водителей на наркотики Министерство здравоохранения России предлагает ввести тестирование водителей транспортных средств и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Происшествия Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Экономика Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.

Политика Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.