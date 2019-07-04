Политика

Прокуратура Грузии признала мятежом беспорядки в Тбилиси 20 июняВестник Кавказа 08:07

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе назвал беспорядки на митинге возле здания парламента в Тбилиси 20-21 июня частью плана по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Читать в источнике
с чего всё началось
«На основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кока Кацитадзе на брифинге, его заявление опубликовали
 на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Daily Storm09:02

Подробнее о событии

Генпрокуратура Грузии переквалифицировала дело соратников Михаила Саакашвили

Коммерсантъ18:56

В Грузии задержали четырех человек по делу о беспорядках в Тбилиси

РИА Новости14:33

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

ТАСС07:52

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота

РБК08:08

Беспорядки в Тбилиси признали попыткой свергнуть власть

Lenta.ru07:56

Замминистра рассказала, кто участвовал в разгоне акции в Тбилиси

Sputnik Грузия11:21

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота

Интерфакс07:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество

Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

Обновлено в 15:37
Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Политика

Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту

Обновлено в 19:33
Наука

Ученые выясняют процессы охлаждения Земли

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Депутаты хотели поставить прошлогоднему бюджету «неуд», но не смогли

Сахалинская областная дума завершила обсуждение прошлогоднего бюджета и окончательно одобрила его исполнение во втором чтении.
Обновлено в 19:12
Наука

Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака

Обновлено в 11:04
Политика

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.
Обновлено в 16:01
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Футбол

ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ

Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено в 09:37
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына

На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

27-летняя Карлин О'Донохью из Лондона вела незатейливый образ жизни: любила фастфуд и делать вид, что она счастлива.
Обновлено в 18:05
Наука

Библейские филистимляне оказались потомками европейцев

Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla

В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Здоровье

Минздрав предложил проверять водителей на наркотики

Министерство здравоохранения России предлагает ввести тестирование водителей транспортных средств и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено вчера в 14:02
Авто

«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

Обновлено в 14:46
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика

Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским

Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество

Матвиенко предложила ограничить использование телефонов в школах

Дискуссия о гаджетах в школе разгорелась в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации геополитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, при участии главы администрации президента РФ Антона Вайно и министра просвещения Ольги Васильевой.
Обновлено в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное