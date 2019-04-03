Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолётаRT на русском 04:37
Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
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Имена погибших в авиакатастрофе в ФРГ прокуратура подтвердит на этой неделе
Аргументы и Фактывчера в 10:18
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