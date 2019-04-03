Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолётаRT на русском 04:37

Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
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Прокуратура назвала причину гибели людей в авиакатастрофе в ФРГ

Известия07:06

Анализ ДНК жертв крушения самолета совладелицы S7 продлится до середины следующей недели

Коммерсантъ06:53

Прокуратура в Германии огласила первые результаты вскрытия тела Филевой

РБК04:55

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

RT на русском04:37

Прокуратура Германии назвала причину гибели Наталии Филевой

Московский Комсомолец05:10

Стали известны результаты вскрытия жертв крушения бизнес‐джета Наталии Филевой

Телеканал 360°05:59

Имена погибших в авиакатастрофе в ФРГ прокуратура подтвердит на этой неделе

Аргументы и Фактывчера в 10:18
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Самаре горит склад с кабельной продукцией на 1000 кв. метров

Известно, что возгорание возникло на складе с кабельной продукцией.
Обновлено в 06:29
Политика

Президент Анголы вручит Путину орден

Ангольский лидер рассказал, что намерен говорить о перспективах укрепления экономических связей двух стран и вручить Владимиру Путину орден.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Общество

Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»

Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО

Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Баскетбол

Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира

Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Экономика

ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Общество

Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил академика Российской академии наук, ректора Московского государственного университета (МГУ) Виктора Садовничего с 80-летием.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Спорт

МОК намерен перераспределить олимпийские медали Зубкова в течение года

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести церемонию перераспределения наград Сочи-2014 в бобслее в течение года.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся

Обновлено вчера в 17:39
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Экономика

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал в России

Конкурс для ИТ-специалистов, дизайнеров и руководителей проектов в сфере информационных технологий – «Цифровой прорыв» - запустила АНО «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:24
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты

Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.
Обновлено в 04:19
Авто

Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Политика

Кремль назвал отставку президента внутренним делом Алжира

Ситуацию в Алжире в Кремле считают внутренним делом этой страны и надеются на невмешательство третьих государств.
Обновлено в 06:21
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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