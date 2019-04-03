Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолетаГазета.Ru 08:49
Прокуратура ФРГ представила первые результаты вскрытия тел погибших при крушении самолета около Эгельбаха. Среди жертв - совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Силовики отказались от криминальной версии катастрофы.
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Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 10:20
Экономика
Третья ВПП в Шереметьево может заработать до лета
Минтранс надеется, что третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево заработает до лета, заявил журналистам заместитель главы ведомства Александр Юрчик.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Общество
В США подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в недоплате женщинам
Юридическая фирма Andrus Anderson подала в суд на Disney, обвинив компанию в систематической недоплате своим сотрудницам.
Обновлено в 05:36
Спорт
Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР
Обновлено в 09:36
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Единоборства
Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:16
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Футбол
Роша официально перешел из «Спартака» в «Крузейро»
Педро Роша выступает за «Спартак» с 2017 года, куда перешел из «Гремио» за 12 млн евро.
Обновлено в 04:25
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Россия стала одним из лидеров по смертности из-за грязного воздуха
В соседнем с Индией Пакистане грязный воздух погубил 128 тыс. человек, в Индонезии — 124 тыс. Также в десятку вошли Бангладеш (123 тыс.), Нигерия (114 тыс.), США (108 тыс.), Бразилия (66 тыс.) и Филиппины (64 тыс.).
Обновлено в 10:45
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии
Обновлено в 01:01
Кино
Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»
По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Ангола получила шесть российских истребителей Су-30
Обновлено в 10:36
Происшествия
Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева
В Норвегии закрыли дело против сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, задержанного в 2018 году по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 10:29
Авто
«Заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку
Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Спорт
«Стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль»
В интервью «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина пояснила, на что необходимо обратить внимание при разработке документа.
Обновлено вчера в 17:02