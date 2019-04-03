Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолетаГазета.Ru 08:49
Прокуратура ФРГ представила первые результаты вскрытия тел погибших при крушении самолета около Эгельбаха. Среди жертв - совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Силовики отказались от криминальной версии катастрофы.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия
В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин
Обновлено в 03:18
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Общество
В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области
Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Кино
Дольф Лундгрен приедет в Крым для съемок в фильме
Обновлено в 09:34
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Политика
Новый президент Казахстана прибыл в Москву
Сегодня в Москву с официальным визитом прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Наука
Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков
Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.
Обновлено в 05:26
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля
В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты
Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Бочаров проводит совещание по развитию волгоградской кардиологии
Губернатор Волгоградской области представит медицинскому сообществу систему развития кардиослужбы.
Обновлено в 01:26
Энергетика
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Политика
Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины
Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Журнал Минобороны сообщил о существовании в России боевой парапсихологии
Взлом компьютера с помощью мысли Статья "Суперсолдат для войн будущего" полковника запаса Николая Пороскова из февральского номера журнала Минобороны "Армейский сборник" сообщает о методах парапсихологии, которыми владеют российские военные.
Обновлено в 09:17
Экономика
Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить
В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Авто
Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes
Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 07:42