Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолетаГазета.Ru 08:49

Прокуратура ФРГ представила первые результаты вскрытия тел погибших при крушении самолета около Эгельбаха. Среди жертв - совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Силовики отказались от криминальной версии катастрофы.
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Прокуратура назвала причину гибели людей в авиакатастрофе в ФРГ

Известия07:06

Имена погибших в авиакатастрофе в ФРГ прокуратура подтвердит на этой неделе

Аргументы и Фактывчера в 10:18

Стали известны результаты вскрытия жертв крушения бизнес‐джета Наталии Филевой

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Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

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Прокуратура Германии назвала причину гибели Наталии Филевой

Московский Комсомолец05:10

Прокуратура в Германии огласила первые результаты вскрытия тела Филевой

РБК04:55

Анализ ДНК жертв крушения самолета совладелицы S7 продлится до середины следующей недели

Коммерсантъ06:53
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
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В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Авто

Обновленный кроссовер Volvo XC90 подорожал в РФ

Дилеры компании Volvo объявили в РФ о старте приёма заказов на кроссовер Volvo XC90. Машина прошла обновление, она стала дороже.
Обновлено в 11:20
Футбол

Локомотив — Ростов 2:2

Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
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Суд в Ингушетии арестовал на десять суток организаторов акции протеста

Четырех организаторов несанкционированной акции протеста, прошедшей в Ингушетии, арестовали на десять суток.
Обновлено в 10:05
Театры

На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович

Обновлено в 12:46
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
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Политика

Порошенко подписал указ о праздновании Победы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов с Украины.
Обновлено в 13:34
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Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Общество

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Коттедж в Киеве, апартаменты в Крыму и квартира на Кипре: многомиллионное состояние Владимира Зеленского

За 20 лет работы в шоу-бизнесе Зеленский добился немалых высот. Недавно Владимир сменил род деятельности и с головой ушел в политику.
Обновлено в 13:30
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Обновлено в 14:30
Происшествия

Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге

Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Убившую своих детей нижегородку суд отправил в колонию на 19 лет

Нижегородка, которая обвинялась в убийстве своих детей и краже чужого имущества, отправится в колонию общего режима на 19 лет.
Обновлено в 14:19
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

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Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Политика

Смешко отказался поддерживать Порошенко во втором туре

Напомним, по итогам первого тура выборов на Украине, прошедшего в минувшее воскресенье, лидером гонки стал Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов избирателей.
Обновлено в 13:28
Игры

Завтра в Battlefield V появятся микротранзакции

Завтра в игре появится два таких героя — Шеймус и Эрнст. Вдобавок DICE также подготовила два особых набора — для новичков и премиальный.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Украина уже «одной ногой» в НАТО, заявили в Киеве

Замминистра обороны Украины Олег Шевчук заявил, что страна находится уже "одной ногой" в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 16:31
Интернет

Данные пользователей Facebook найдены в публичном доступе

Исследователи, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили, что информация о пользователях Facebook размещена публично на серверах Amazon, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:56
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
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Автоспорт

Мик Шумахер: «Не ожидал такого выступления на тестах»

Участник молодежной Академии «Феррари» Мик Шумахер подвел итоги своих выступлений на тестах «Формулы-1» в Бахрейне.
Обновлено в 14:02
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В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе

Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Общество

Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
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Художник Николай Сажин скончался в Петербурге

Обновлено в 04:57
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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