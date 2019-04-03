Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолетаГазета.Ru 08:49
Прокуратура ФРГ представила первые результаты вскрытия тел погибших при крушении самолета около Эгельбаха. Среди жертв - совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Силовики отказались от криминальной версии катастрофы.
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Имена погибших в авиакатастрофе в ФРГ прокуратура подтвердит на этой неделе
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