Политика
Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола до 2019 года
Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола до 2019 годаТАСС05:51
Вице-президент Интерпола Александр Прокопчук продолжит работу на своем посту, его полномочия истекают в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной организации уголовной полиции, штаб-квартира которой находится в Лионе.
ТАСС05:51
с чего всё началось
Глава Национального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук, претендовавший на должность главы Интерпола, продолжит работу в организации в качестве вице-президента. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.ТАСС02:59
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