Политика

Проход через Керченский пролив открыли после провокации Украины
Российская газета
01:07

Напомним, канал был перекрыт после провокации, организованной вчера в Азовском море украинскими военными. Три корабля ВМСУ, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушив морскую государственную границу РФ вошли в территориальные воды нашей страны и устремились к Керченскому проливу.
Российская газета01:07
Алексей Волков
Движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе возобновлено с трех часов утра. Сначала провели тех, кто без лоцмана, а с восьми часов утра начали формировать караван.
— Алексей Волков, российский биатлонистАргументы недели 02:52

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В Керченском проливе возобновили судоходство

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