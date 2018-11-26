Движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе возобновлено с трех часов утра. Сначала провели тех, кто без лоцмана, а с восьми часов утра начали формировать караван.

Напомним, канал был перекрыт после провокации, организованной вчера в Азовском море украинскими военными. Три корабля ВМСУ, "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушив морскую государственную границу РФ вошли в территориальные воды нашей страны и устремились к Керченскому проливу.

Проход через Керченский пролив открыли после провокации Украины

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