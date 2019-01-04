Происшествия

Прокатившийся на джипе по пешеходной улице Верник объяснился
Lenta.ru
15:09

Российский актер Игорь Верник рассказал, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку, так как он является сотрудником МХТ имени Чехова. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru15:09
Игорь Верник
Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль „№ 13 D“ на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке. Мы все — артисты и сотрудники театра — чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение.
— Игорь Верник, актёрТелеканал 360° 13:53

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Прокатившийся на джипе по пешеходной улице Верник объяснился

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Игорь Верник
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Народный артист Российской Федерации.
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