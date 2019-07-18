Поставки возобновлены в 02:00 мск 18 июля «Транснефть» возобновила прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

Прокачку нефти на Антипинский НПЗ начала «Транснефть»

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