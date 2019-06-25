Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкцийEastRussia 03:21

с чего всё началось

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих. Быстро изготовить отечественные аналоги не представляется возможным.

Происшествия Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.

Политика МИД России назвал санкции США против Ирана «сжиганием мостов» Министерство иностранных дел России заявило, что США «сжигают мосты», вводя санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Игры Лучшие игры с E3 2019 стали номинантами Game Critics Awards Не стала исключением и Е3 2019. Организаторы премии Game Critics Awards назвали лучшие игры, представленные на прошедшем мероприятии.

Армия и оружие На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Общество Ленобласть не вошла в список самых агрессивных городов РФ Около трех тысяч опрошенных жителей страны выбрали самые агрессивные города.

Экономика Расходы на военные пенсии увеличат в России Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.

Политика Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.

Футбол «Эвертон» выкупил у «Барселоны» трансфер Гомеша за €25 млн Английский "Эвертон" выкупил у "Барселоны" трансфер полузащитника Андре Гомеша за 25 миллионов евро, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Наука В лесах Гондураса обнаружили затерянный город с редчайшими животными Некоторые ученые считают, что Белый город может быть не единым поселением, а целой сетью из памятников прошлого, которые разбросаны по лесам Гондураса.

Политика Роспотребнадзор забродил вокруг вина Получить оперативный комментарий в минсельхозе Грузии не удалось. В Auchan сообщили "Ъ", что грузинские вина занимают не более 8% категории.

Армия и оружие Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов в Идлибе Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в сирийской провинции Идлиб.

Политика В Иллинойсе легализовали марихуану Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.

Политика Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.

Политика Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Кремль официально отказался освобождать украинских моряков В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Политика Соловьев оскорбил покойного Доренко Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.

Шоу-бизнес Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.

Общество Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.

Общество Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.