Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкцийEastRussia 03:21
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих. Быстро изготовить отечественные аналоги не представляется возможным.
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Космос подождет Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.РБК00:00
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Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
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Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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Политика
Кадыров отреагировал на отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.
Обновлено в 07:20
Экономика
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Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
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Нерестилища осетра на Волге потеряны на 80% — Генпрокуратура
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Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
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Армия и оружие
Путин приказал привести армию в полную боевую готовность
По замыслу, с шести утра в высшую степень боевой готовности должны привести часть войск Южного и Восточного военных округов, полный армейский состав Центрального военного округа (включает воинские части Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов), а также некоторые соединения Воздушно-десантных войск и транспортной авиации.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр
Обновлено в 06:43
Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Арендованный «Севильей» игрок стал виновником ДТП с летальным исходом
Форвард испанской "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП в городе Сапопан, Мексика, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Глава Минобороны Давид Тоноян участвует в форуме «Армия-2019» в России
Обновлено в 04:53
Политика
В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии
На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Космос
Три космонавта из экипажа «Союза»вернулись на землю
Три члена Международной космической станции вернулись на землю в 145 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 23:35
Наука
В России создали беспохмельное пиво
Обновлено в 05:24
Происшествия
Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье
Учебный самолет Diamond DA40 с двумя курсантами летного училища гражданской авиации на борту совершил жесткую посадку в Оренбургской области.
Обновлено в 07:32
Политика
Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Обновлено в 06:00
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено вчера в 05:17
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
Стоит особо отметить, что новый Land Rover Defender представят в сентябре 2019 года, тогда как официальные продажи конструктора по мотивам автомобиля стартуют ровно через 1 месяц — в октябре.
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Беглов поздравил выпускников и дал старт празднику «Алые паруса»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы и дал старт празднику "Алые паруса", который традиционно проходит с красочным представлением в городе на Неве.
Обновлено 23 июня в 16:12
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
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Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06