Экономика
Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»Интерфакс 03:26
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК. Сайт ссылается на заключение Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
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Космос подождет Правительство может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы.РБК00:00
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Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
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Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
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Нападающий Уфы и национальной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет перешел в казахстанский Кайрат.
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Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
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Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров.
Обновлено в 06:19
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Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
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Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
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Общество
Росреестр изменил данные о коттедже офицера ФСБ из расследования Голунова
По данным издания, в выписке Росреестра под именем владельца коттеджа вместо Дорофеева указана «Российская Федерация».
Обновлено в 07:01
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Футбол
«Рубин» показал официальный мяч РПЛ нового сезона
«Рубин» в своем официальном твиттере опубликовал фотографию мяча, которым, судя по всему, будут играть в матчах российской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.
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«Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Обновлено в 06:14
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Религия
УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее
Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
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В семье Натальи Подольской произошел несчастный случай
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После оглашения результатов голосования Евгения Уваркина приняла присягу, а спикер Липецкого горсовета Игорь Тиньков вручил избранному мэру символ власти - цепь градоначальника.
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Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Политика
Ревизоры из ЦИК прибыли в Санкт-Петербург
Известно, что московские сотрудники ЦИК уже на протяжении нескольких дней находятся в Санкт-Петербурге, однако сколько конкретно — неизвестно, сообщает «Мойка78» со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр
Обновлено в 06:43
Политика
Опрос: почти 50% украинцев готовы поддержать особый статус для Донбасса
Однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 06:11
Общество
В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме
Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.
Обновлено в 01:11