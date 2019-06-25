Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкцийEastRussia 03:21

с чего всё началось

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих. Быстро изготовить отечественные аналоги не представляется возможным.

Политика Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.

Финансы Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Происшествия Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Технологии Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Космос Жизнь на Марсе могла развиваться в течение 700 миллионов лет Окно жизни составляет именно 70 млн лет, так как 3,5 млрд лет назад Марс потерял значительное количество своей воды.

Экономика ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.

Шоу-бизнес Петросян высмеял отравление Бари Алибасова Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

Политика В России приготовились запретить грузинское вино Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика В США компании поставляют Huawei процессоры вопреки запрету Уточняется, что в числе компаний, продолжающих поставлять свои комплектующие Huawei, произведенные за пределами США, такие корпорации, как Intel, Micron Technology и другие.

Здоровье Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.

Общество В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.

Происшествия Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Интернет Google Drive позволит получить автономный доступ к хранящимся файлам через браузер Chrome В настоящее время принимаются заявки на участие в бета-тестировании новой функции, которая позволит пользователям отмечать файлы, не принадлежащие Google, получая тем самым автономный доступ к выбранным документам.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Политика Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.

Армия и оружие Хуситы сообщили о новой атаке на аэропорты Саудовской Аравии Шииты из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили что снова нанесли удары беспилотниками по аэропортам саудовских городов Абха и Джизан вблизи границы с Йеменом, передают РИА Новости.

Экономика Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.

Политика Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".