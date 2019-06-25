Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкцийEastRussia 03:21
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих. Быстро изготовить отечественные аналоги не представляется возможным.
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Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов «Глонасс-К» из-за ограничений на закупки зарубежных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги, сообщает РБК.Коммерсантъ02:57
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Российские власти предложили заморозить финансирование спутников «Глонасс»
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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