Экономика

Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкцийEastRussia 03:21

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих. Быстро изготовить отечественные аналоги не представляется возможным.
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с чего всё началось
Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов «Глонасс-К» из-за ограничений на закупки зарубежных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги, сообщает РБК
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